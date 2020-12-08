Хірургам довелося ампутувати 17-річному юнакові кисть і стопу.

В Одесі помер 17-річний житель міста Сарата Одеської області Максим Медяник, якому у листопаді відірвало руку через вибух гранати, знайденої в чужому автомобілі.

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Про це сьогодні повідомив в соціальних мережах родич юнака, представник благодійного фонду «Добрий Самарянин» Роман Медяник.

«Максима більше немає з нами. Ми зробили все, що в наших силах», - написав він.

Раніше родич юнака повідомляв, що потерпілого доставили в обласну дитячу клінічну лікарню в Одесі, де медики боролися за його життя.

Хірургам довелося ампутувати йому кисть і стопу, вирішувалося питання про порятунок правого ока. Юнакові була потрібна донорська кров.

Що сталося:

Увечері 24 листопада на околиці смт Сарата Одеської області через вибух 17-річному юнакові відірвало руку. В ході перевірки було встановлено, що у неповнолітнього в руках вибухнула граната РГД-5, яку він знайшов в автомобілі на місцевій фермі. Вибухонебезпечний предмет сховав у машині фермера місцевий пастух. За словами чоловіка, гранату він знайшов у полі.

За фактом відкрили провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова