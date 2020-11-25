За попередньою інформацією, коли юнак йшов через поле, під його ногами вибухнув невідомий предмет.

В Одеській області через вибух у полі невідомого предмета 17-річному юнакові відірвало руку.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася сьогодні ввечері на околиці смт Сарата (райцентр однойменного району).

«17-річний житель Сарати отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища, де пас худобу. Зараз потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні районної лікарні», - повідомили в главку.

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За попередньою інформацією, коли юнак йшов через поле, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають вибухотехніки.

Відзначається, що після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішено питання про правову кваліфікацію події.

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Автор: Лариса Козова