Нападники не знали літнього чоловіка, але стверджують, що той образив їхню знайому в пункті обігріву.

В Одесі біля пункту обігріву двоє безхатьків жорстоко побили чоловіка, який від отриманих травм помер у лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня на Куликовому полі п'яні зловмисники жорстоко побили незнайому їм людину, яка була доставлена до лікарні, де через кілька днів через отримані травми померла.

Оперативники затримали правопорушників. Це уродженці Херсона та Одеської області без постійного місця проживання. За словами чоловіків, з потерпілим вони зіткнулися в пункті обігріву, розташованому на Куликовому полі, там він нібито образив їхню знайому. Тому зловмисники розлютилися і побили його.

За вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як стало відомо УНІАН, закривавленого літнього чоловіка виявили біля пункту обігріву в ніч на 23 січня. Волонтери викликали швидку допомогу, яка відвезла потерпілого до лікарні.

Читайте такожУ Дніпрі строковик влаштував криваву бійню: всі подробиці розстрілу нацгвардійцівНагадаємо, 12 січня в Одесі у зв'язку з різким похолоданням розгорнули чотири пункти обігріву. Один із них відкрили на Куликовому полі, 1 (з боку залізничного вокзалу). Його облаштували волонтери. Пункт розраховано майже на 200 осіб.

Раніше УНІАН писав, як, за словами пастора протестантської місії, що опікується пунктом обігріву, неподалік невідомі закинули жінку у сміттєвий бак, сподіваючись, що пенсіонерка замерзне на смерть.

Також він розповідав, як "швидка" привезла та залишила біля намету волонтерів чоловіка, який згодом там помер.

А ще в пункт обігріву за допомогою прийшов чоловік, якому невідомі порвали вуха.

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