Невідомий помер, ймовірно, від передозування наркотиків.

16 січня в Одесі, біля пункту обігріву на Куликовому полі помер чоловік, якого привезла і залишила "швидка".

Про це розповів Федір Герасимов - пастор християнської місії "Нове життя", з ініціативи якої розгорнули пункт.

За його словами, медики привезли чоловіка, якому до 40 років. Вони сказали, що той має "перевіритися", а потім може обігрітися у волонтерському наметі. Однак через 20-30 хвилин невідомий помер.

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Як зазначає Герасимов, медики не могли не розуміти, що чоловік потребує оперативної медичної допомоги.

"Якби її надали, він би вижив", - вважає пастор. За його словами, у чоловіка на голові гематома, але, швидше за все, причиною смерті стало передозування якоюсь наркотичною речовиною.

"У нас пункт обігріву, а не медичної допомоги... сюди потрібно привозити людей, якщо вони замерзають, а якщо хтось потребує медичної допомоги, його потрібно везти в лікарню...", - сказав Герасимов.

Пастор також оприлюднив відео, на якому зображений померлий чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Одесі у зв'язку з різким похолоданням розгорнули чотири пункти обігріву. Один з них відкритий на Куликовому полі, 1 (з боку залізничного вокзалу). Він розрахований майже на 200 осіб.

28 січня 2021 року в пункт обігріву, розгорнутий на тому ж місці, увірвалися зловмисники, побили бездомних і попсували майно. Їх затримали.

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