В Одесі невідомі "мінували" Національний театр опери та балету.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що у правоохоронні органи надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Одеському національному академічному театрі опери та балету, розташованому в історичному центрі.
Для перевірки повідомлення про мінування культурного закладу у провулку Чайковського на місце було направлено фахівців-вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції та кінологів.
Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові невідомий "замінував" дев'ять ТРЦ та вимагав $20 мільйонів викупу.
А в Запорізькій області спіймали "Апостола-мінера" Офісу президента.