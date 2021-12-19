Невідомі повідомили про мінування.

В Одесі невідомі "мінували" Національний театр опери та балету.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що у правоохоронні органи надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Одеському національному академічному театрі опери та балету, розташованому в історичному центрі.

Для перевірки повідомлення про мінування культурного закладу у провулку Чайковського на місце було направлено фахівців-вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції та кінологів.

Театр та прилеглу територію правоохоронці оглянули, однак жодних вибухових речовин та пристроїв вони не виявили.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові невідомий "замінував" дев'ять ТРЦ та вимагав $20 мільйонів викупу.

А в Запорізькій області спіймали "Апостола-мінера" Офісу президента.

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Автор: Лариса Козова