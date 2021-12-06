Це вже не перше "мінування" у послужному списку чоловіка.

У Запорізькій області затримали чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування Офісу президента.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Зазначається, що 5 грудня приблизно о 14:10 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного зателефонував невідомий, який назвався Апостолом, та повідомив, що Офіс президента в місті Києві заміновано.

"Дану інформацію негайно передали до Головного управління Національної поліції у місті Києві. За результатами вжитих заходів реагування, інформація про мінування не підтвердилась", - розповіли в поліції.

Поліцейські встановили автора неправдивого повідомлення. Ним виявився 47-річний житель міста Василівка.

"Чоловік вже двічі відбував покарання за вчинення аналогічного злочину в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги", - повідомляють правоохоронці.

Мобільний телефон та сім-карту порушника вилучено як речові докази.

Псевдомінера затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві невідомий повідомив про "замінування" практично усіх торгово-розважальних центрів. А в Харкові невідомий "замінував" сім лікарень і супермаркет.

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Автор: Світлана Макринська