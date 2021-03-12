В одеській поліції запевняють, що вже визначили коло підозрюваних і збирають доказову базу.

Одеських псевдомінерів шукають за допомогою міжнародних фахівців. У правоохоронців вже з'явилися підозрювані.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Цього року місто атакували фальшивими повідомленнями про замінування.

Найбільше постраждали садочки: про вибухівку у них зловмисники повідомляли вже п'ять разів і щоразу доводилося евакуювати тисячі малюків. Правоохоронці перевірили майже чотири сотні садків, шкіл та ліцеїв. Усі повідомлення виявилися неправдивими.

У поліції запевняють, що вже визначили коло підозрюваних і збирають доказову базу.

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Автор: Вікторія Гордієнко