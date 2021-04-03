За словами очевидців, автомобіль врізався в припарковане таксі.

У Суворовському районі Одеси сталася ДТП за участі автомобіля «швидкої» медичної допомоги.

Як повідомили журналістам в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні, близько 3:30, на вулиці Отамана Головатого.

«Сталося зіткнення автомобіля «швидкої» медичної допомоги та легковика Daewoo. Внаслідок події за медичною допомогою звернувся пасажир автомобіля медичної допомоги», - повідомили в управлінні.

Причини події встановлюються.

Як повідомляють очевидці у соціальних мережах, машина «швидкої» допомоги врізалася в припарковане таксі, що чекало пасажирів. Від удару іномарку з водієм відкинуло на тротуар, і машина вдарилася об дерево.

За непідтвердженою інформацією, водій «швидкої» допомоги нібито заснув за кермом.

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Автор: Лариса Козова