В Одесі у новорічну ніч внаслідок розриву петарди чоловіку відірвало половину пальця.
Про інцидент в Одесі повідомив один із місцевих Telegram-каналів.
Надзвичайна подія в обласному центрі сталася у мікрорайоні "Черемушки", на вулиці Космонавтів.
Зазначається, що п'яний чоловік, 1992 року народження, підпалив петарду, яка вибухнула у його руці.
В результаті він отримав травматичну ампутацію половини пальця.
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Потерпілого доставлено до однієї з міських лікарень.
Раніше повідомлялося, що 29 грудня в Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті вибуху в приватному житловому будинку загинула людина.
Як з'ясувалося, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в одноповерховій будівлі, яка прибудована до 2-поверхового житлового будинку. Внаслідок вибуху в будинку зруйновані вікна і двері, частково пошкоджена капітальна стіна, також повністю зруйнована вся прибудова.
Попередня причина вибуху – розгерметизація газового балона.