Сьогодні в Одесі із застосуванням зброї затримали п'яного водія, який збив патрульного.
Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.
Як зазначається, рано вранці поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова за кермо сідає п'яний чоловік. Патрульні зупинили вказаний автомобіль, однак водій закрився в салоні і на вимоги патрульних не реагував.
"Потім він взагалі рушив з місця та скоїв наїзд на правоохоронця. Однак і це не зупинило водія... На вимоги патрульних зупинитися він не реагував. Тому інспектор зробив кілька пострілів по колесах автомобіля. Таким чином, вдалося зупинити транспортний засіб", - розповіли в прес-службі.
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Водночас у соціальних мережах очевидці пишуть, що чули постріли приблизно о 06:20. За словами городян, водій (порушник) мікроавтобуса відмовився виходити з машини, а, коли його все-таки дістали з автомобіля, нібито вдарив одного зі співробітників поліції.
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