Дитина відмовлялася пити алкоголь, але мати змусила.

У Одесі молода мама змусила маленького сина випити горілку. Для того, щоб дитина зробила це, жінка підмішала алкоголь у сік.

Відео з’явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

На ролику видно, що хлопчик років 3-4 грається іграшками, а мати підсовує йому чарку з горілкою й наказує випити її.

Водночас дитина відмовляється.

Мати: "Там сік, кажу тобі пий"

Хлопчик: "Там горілка, я не хочу"

Мати: "Пий, я тобі сказала. А якщо я розмішаю соком, будеш пити?"

Читайте такожУ Кривому Розі немовля померло від алкогольної інтоксикаціїПісля цього жінка переконала сина, що у склянці сік, показово доливши його у чарку. Хлопчик погодився та випив.

Реакція дитини на алкоголь була очевидною, а от його маму це напрочуд повеселило.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчинка вколола в губи косметичне масло, щоб збільшити їх обсяг. Їй зробили вже три операції, щоб врятувати губу.

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