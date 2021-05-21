Бійка сталася на зупинці біля залізничного вокзалу.

В Одесі водій маршрутки накинувся на пасажира.

Відео очевидців інциденту опублікував місцевий Telegram-канал.

Бійка сталася на зупинці біля залізничного вокзалу. За попередньою інформацією, пасажир намагався вийти, не заплативши. Однак зрештою кинув водію гроші та грубо висловився на його адресу.

Тоді водій вибіг з салону та накинувся на чоловіка. В руках у нападника була палиця.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова