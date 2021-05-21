Біля залізничного вокзалу побилися водій маршрутки та пасажир / скріншот
В Одесі водій маршрутки накинувся на пасажира.
Відео очевидців інциденту опублікував місцевий Telegram-канал.
Бійка сталася на зупинці біля залізничного вокзалу. За попередньою інформацією, пасажир намагався вийти, не заплативши. Однак зрештою кинув водію гроші та грубо висловився на його адресу.
Тоді водій вибіг з салону та накинувся на чоловіка. В руках у нападника була палиця.
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