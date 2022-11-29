Потерпілого доставили до лікарні, у нього черепно-мозкова травма.

В Одесі невідомі побили комунальника, який заважав їм вкрасти генератор з "пункту незламності".

"В міській клінічній лікарні №1 перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС "Порто-Франківський". Його побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських "пунктів незламності", – повідомляє прес-служба мерії.

Зазначається, що до лікарні він потрапив з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку". До поліції направлено відповідну заяву.

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У лікарні його відвідав міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він заявив, що "треба самоорганізовуватись, адже без цього такі випадки будуть траплятись все частіше".

"Пункти незламності" – що це і як знайти

З настанням холодів і в умовах ускладнення ситуації в енергосистемі після багаторазових масованих атак росіян по енергетичним об'єктам Держслужба з надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації розгорнули по всій Україні мережу "пунктів незламності". Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони та зігрітися. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4 тисячі таких пунктів, більш як 400 з них - у Києві.

Знайти такий пункт можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/. Наразі там позначені три категорії місць:

перша - це місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор для підзарядки гаджетів, Інтернет, тепло, чай/каву, аптечку;

друга - це пункти відповідального бізнесу, де є можливість безкоштовно підзарядити девайси;

третя - магазини, аптеки, автозаправні станції, а також відділення банків, які працюватимуть у разі відключення електроенергії; там не надаватимуть послуг з підзарядки телефонів.

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