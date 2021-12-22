За інформацією очевидців, вогонь вже перекинувся на сусідні павільйони.

В Одесі горять торгові павільйони. Очевидці кажуть, що пожежа охопила магазини, де продається піротехніка. Чути вибухи, вогонь швидко поширюється.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні ввечері надійшло повідомлення про загоряння торгового павільйону з дитячими іграшками.

"По прибуттю на місце, співробітники ДСНС встановили, що в торговому ряду відкритим полум'ям горить павільйон", - зазначили в управлінні.

Зараз проводиться розтин металевої обшивки за допомогою бензорізів, існує загроза поширення пожежі по всіх павільйонах.

На місці створено дві оперативні ділянки щодо недопущення розповсюдження вогню. Орієнтовна площа пожежі 100 кв. м.

Читайте такожПожежа у готелі поблизу Вінниці: люди вистрибували з вікон, полум'я досі повністю не загасили (фото, відео)У місцевих Telegram-каналах очевидці повідомляють, що горить павільйон в районі 7-ї станції Великого Фонтану. Чути звуки, схожі на вибухи, і люди стверджують, що горить піротехніка (петарди, феєрверки). За іншими даними, вогонь вже перекинувся на сусідні павільйони. Також оприлюднено відповідне відео.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі через пожежу в багатоквартирному будинку загинув 85-річний чоловік. Пенсіонер згорів через необережне поводження зі свічкою.

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