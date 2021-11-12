Обставини події встановлює поліція.

Сьогодні в Одеській області під час пожежі загинули 83-річна жінка та її син.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в селі Любомирка Подільського району.

Інформація про загоряння будинку надійшла в поліцію о 17:00 від сільського старости. Після ліквідації пожежі рятувальники на згарищі виявили тіла 83-річної господині домоволодіння та її 56-річного сина.

На місці події працює слідчо-оперативна група Подільського райуправління поліції. Попередня причина займання - порушення правил пожежної безпеки. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області біля сміттєзвалища, де є поселення ромів, сталася пожежа у наметі, зробленому з дощок та поліетилену, в результаті якої живцем згорів однорічний хлопчик.

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Автор: Лариса Козова