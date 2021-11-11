Ввечері на стадіоні має відбутися футбольний матч Україна-Болгарія.

Сьогодні в Одесі на стадіоні "Чорноморець" через коротке замикання сталася пожежа.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, до рятувальників надійшла інформація про пожежу на стадіоні, розташованому в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

"Як з'ясувалося, сталося коротке замикання в офісному кулері. В результаті загорілося майно на площі 2 кв. м. Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників до прибуття підрозділів ДСНС", - розповіли у главку.

Зазначається, що масштабної пожежі вдалося уникнути, завдяки наявності на стадіоні вогнегасників і вмінню людей ними користуватися.

Читайте такожУкраїна - Болгарія: де дивитися товариський матчВодночас в місті почалася паніка, оскільки клуби диму виднілися здалеку, і до стадіону промчало кілька пожежних машин. У соціальних мережах люди висловили побоювання, що через пожежу може бути зірваний запланований на вечір товариський матч між збірними України та Болгарії з футболу. Очікується близько 11 тисяч глядачів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Київському районі Одеси комунальники вивезли з квартири психічно хворої жінки три самоскиди сміття. Люди розповіли, що в квартирі №6 психічно нездорова жінка складує тонни сміття (старі речі та інше), яке збирає на вулиці. В результаті, проживання у всьому будинку стало нестерпним через запах і комах. У квартирі також проживає 86-річна мати і брат вищеназваної городянки. Крім того, там знаходилася зграя собак, яких, як правило, не вигулювали, і вони випорожнювалися прямо в приміщенні.

Автор: Лариса Козова