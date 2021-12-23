Водій автопоїзда намагався об'їхати припаркований легковик і виїхав на зустрічну смугу.

В Одеській області при зіткненні трьох вантажівок загинули дві людини.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, аварія сталася 22 грудня близько 20:00 на автодорозі Одеса-Вознесенськ, біля населеного пункту Доброслав.

За попередніми даними, водій автопоїзда МAN, який рухався в бік Вознесенська, намагався об'їхати запаркований на узбіччі легковик і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. В результаті лобового зіткнення обидва водії у віці 62-х і 55-ти років від отриманих травм загинули на місці.

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Крім того, водій автопоїзда DAF, що рухався позаду першої фури в бік Вознесенська, також зіткнувся зі згаданими вантажівками. В результаті аварії він не постраждав.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Через НП проїзд на вказаній ділянці автодороги ускладнений.

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