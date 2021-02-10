В Одеському морському порту затримано викрадений в Мексиці автомобіль Jeep 2020 року випуску.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, позашляховик, який знаходився в міжнародному розшуку, виявлено ввечері 9 лютого.
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«В Одеський морський торговельний порт у контейнері зі США прибув автомобіль Jeep 2020 року випуску. При здійсненні заходів прикордонного контролю на машину спрацювала база даних Інтерполу», - повідомили в прес-службі.
Надалі прикордонники з'ясували, що автомобіль був викрадений у Мексиці більш як два місяці тому. Про факт виявлення позашляховика поінформований черговий Укрбюро Інтерполу.
Зараз автомобіль і всі супровідні документи на нього передано співробітникам Національної поліції для проведення подальших заходів.
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