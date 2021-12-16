Одного з учнів госпіталізували з травмами до лікарні.

Стеля в одному з училищ Одеси впала прямо на студентів під час занять. В результаті інциденту постраждав 17-річний хлопець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

"Вчора, 15 грудня, молодика госпіталізували з навчального закладу, де на нього під час занять впав фрагмент стелі", - йдеться в повідомленні.

В результаті інциденту студент отримав забій шийного та грудного відділу хребта.

Читайте такожСеред поля, без тепла і світла: на Волині в аварійній хаті виживає самотня 85-річна бабуся (відео)Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 275 "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд" Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Після інциденту потерпілого госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Директора училища Сергій Білоконенко в коментарі журналістам розповів, що інцидент міг статися через різкий перепад температур.

"Діти вийшли на лабораторно-практичні заняття, почали готувати – 30 осіб на парі включені всі плити. Різкий перепал температури - від холоду до тепла і призвело до інциденту. Шматок стелі впав не на голову, а на плечі та верхню частину спини", - пояснив чоловік.

При цьому він вказав, що потерпілий студент ночував вдома й вже повернувся на заняття.

Як раніше повідомляв УНІАН, подібний випадок вже не перший. 29 листопада в Одеській школі №111 прямо під час уроку на учнів обвалилася стеля.

Шматки штукатурки розсипалися по партах і підлозі. Крім того, на ролику чутно, як учитель запитує у дітей, чи все в порядку.

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Автор: Анастасія Горбачова