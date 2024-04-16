Врятувати вдалося двох ведмедів, інформація про загиблих мешканців зоопарку уточнюється.

У місті Євпаторія, в окупованому Криму, згорів зоопарк з екзотичними тваринами "Тропік-парк", у вогні загинули понад двісті звірів.

"Пожежа почалася близько третьої години ночі, загасити її вдалося тільки до 7 ранку. За заявою МНС, швидкому поширенню пожежі посприяла велика кількість сіна, яке було, зокрема, у вольєрах", - повідомляє "Дождь".

Уточнюється, що площа загоряння становила понад 600 квадратних метрів. Загинули сотні тварин. Відомо, що рятувальники вивели з вогню жінку і двох ведмедів.

РосЗМІ також повідомляють, що загинуло понад 200 тварин, причиною загоряння, ймовірно, стало коротке замикання проводки холодильника. Під час пожежі сталося обвалення конструкцій. Наразі уточнюється причина пожежі, кількість загиблих і постраждалих тварин.

Згідно з відкритими джерелами, в експозиції зоопарку було представлено понад 200 видів тварин - приматів, рептилій, земноводних, комах, гризунів і птахів. На території функціонував тераріум, контактний зоопарк тощо.

Загибель тварин - останні новини

Нагадаємо, фахівці заявляють, що протягом березня 2024 року на узбережжі Краснодарського краю РФ викинуло мертвими майже 140 чорноморських дельфінів. Найімовірніше, вони загинули через дії російського флоту, зокрема застосування сонарів.

Крім того, через війну в Україні під загрозою вимирання опинилися червонокнижні птахи.

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