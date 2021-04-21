Раніше мережа вибухнула обуренням через відео з підлітками, що палять в метро.

Поліція встановлює особи молодих людей зі скандального відео, які курили прямо у вагоні метро Києва.

Читайте такожУ Києві маршрутник, який порушив карантин, влаштував бійку з поліцією (фото, відео)

Як повідомляє OBOZREVATEL, про це повідомили у прес-службі столичної поліції. Дані про подію внесені в Журнал реєстрації заяв і повідомлень.

"За даним фактом проводиться перевірка. Дані молодих людей, які були на відео, встановлюються", - зазначили в поліції.

Скандальне куріння у вагоні метро

У мережі раніше поширилося відео, на якому хлопець з дівчиною курили просто у вагоні метро.

Ролик викликав шквал громадського обурення. Підлітки не лише порушили правила користування метрополітеном, а й проникли в підземку під час локдауну, коли вона працює тільки за спецперепустками. Безперешкодно курити їм вдалося саме тому, що вагон був порожній.

Дівчина, яка фігурує на відео, відмовилася вибачатися за свій вчинок. Навпаки, заявила, що порушення принесли їй популярність.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров