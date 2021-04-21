Поліція з'ясовує, що за підлітки курили в метро / Київ Оперативний
Поліція встановлює особи молодих людей зі скандального відео, які курили прямо у вагоні метро Києва.
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Як повідомляє OBOZREVATEL, про це повідомили у прес-службі столичної поліції. Дані про подію внесені в Журнал реєстрації заяв і повідомлень.
"За даним фактом проводиться перевірка. Дані молодих людей, які були на відео, встановлюються", - зазначили в поліції.
Скандальне куріння у вагоні метро
- У мережі раніше поширилося відео, на якому хлопець з дівчиною курили просто у вагоні метро.
- Ролик викликав шквал громадського обурення. Підлітки не лише порушили правила користування метрополітеном, а й проникли в підземку під час локдауну, коли вона працює тільки за спецперепустками. Безперешкодно курити їм вдалося саме тому, що вагон був порожній.
- Дівчина, яка фігурує на відео, відмовилася вибачатися за свій вчинок. Навпаки, заявила, що порушення принесли їй популярність.
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