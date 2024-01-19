Даудов є одним з найближчих соратників Кадирова.

Служба безпеки України завершила розслідування стосовно голови парламенту Чеченської республіки Магомеда Даудова, який сприяє збройній агресії РФ. Як повідомив прес-центр СБУ, наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України. За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення "Північ-Ахмат"", а також батальйони "Південь-Ахмат", "Захід-Ахмат" та "Схід-Ахмат".

"Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань РФ та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Там "кадирівці" беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам". - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Під час поїздок він зустрічався з ватажками бойовиків та закликав їх до ведення бойових дій проти Сил оборони".

Також зазначається, що зловмисник розміщував на власному Телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ⁠ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ додали, що оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Інші справи проти загарбників

Як повідомляв УНІАН, затримано бойовика із угруповання "Вагнер", який в Україні готував удари Російської Федерації, що мали знеструмити Київ. Він прибув з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

В СБУ розповіли, що про такі плани дізналися ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ. Спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії.

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