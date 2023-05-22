Використовуючи спрощений режим закупівель, спричинений пандемією COVID-19, група осіб організувала схему закупівлі медичного обладнання за державні кошти за завищеними цінами.

За участі службових осіб департаментів охорони здоров'я 11 обласних державних адміністрацій та підприємств, підконтрольних росіянину, державі було завдано мільйонних збитків при закупівлі медичного обладнання.

У повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів ОГП було викрито злочинну схему заволодіння державними коштами при закупівлі медобладнання.

"За даними слідства, група осіб, використовуючи спрощений режим закупівель, спричинений пандемією COVID-19, організувала схему закупівлі медичного обладнання за державні кошти за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що до складу цієї групи входили службові особи департаментів охорони здоров'я 11 обласних державних адміністрацій та ряду комерційних підприємств, підконтрольних громадянину Росії.

"Відповідно до договорів, укладених керівником комерційного підприємства зі службовими особами департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, це підприємство поставило за державні кошти 49 апаратів ультразвукової діагностики на загальну суму 86,7 мільйона гривень, у тому числі 11 апаратів для лікарень Київської області", - розповіли у прокуратурі.

Вартість одиниці такого обладнання коливалася від 1,7 до 1,9 мільйона гривень. При цьому учасники злочину штучно завищили вартість кожного апарату на суму від 600 до 700 тисячі гривень.

Наголошується також, що закуплене медобладнання було недоукомплектоване необхідними елементами для можливості збільшення зображення та акумуляторами для забезпечення автономної роботи під час використання.

"Збитки, спричинені Київській облдержадміністрації, становлять 8,5 млн грн. Загальна вартість збитків державі – понад 31,6 млн грн", - повідомили у ОГП.

Правоохоронцями було проведено обшуки на території Києва, Київської, Харківської та Полтавської областей за місцем знаходження комерційних підприємств, а також за місцем проживання їх службових осіб, засновників та фактичних керівників. Під час обшуків було виявлено фінансово-господарські документи, статутні документи юридичних осіб, задіяних під час вчинення злочину.

Крім того, за місцем проживання фактичного керівника цих юридичних осіб було виявлено та вилучено документи, а також паспорти громадянина Росії і отримані ним російські нагороди. Наразі на кошти підприємства, яке здійснювало закупівлю апаратів, накладено арешт.

Водночас колишній уповноваженій особі з проведення закупівель у Департаменті охорони здоров'я Київської ОДА було повідомлено підозру за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Після проведення процесуальних заходів буде вирішено питання щодо повідомлення підозр усім причетним до злочину особам.

Пандемія COVID-19 - основна інформація

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу COVID-19 у світі. В Україні перший випадок зафіксували ще 3 березня 2020 року. За цей час в світі через коронавірус та ускладеннь від хвороби померли, за оцінками ВООЗ, близько 15 мільйонів осіб.

При цьому від початку пандемії в Україні було виявлено понад 5,5 млн випадків захворювання, з них майже 416 тисяч дітей. Внаслідок хвороби померло 112 268 людей, з них 89 – діти та 1256 – медичні працівники

5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статусу пандемії коронавірусу COVID-19. Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19, ще до того, як час їх дії спливе 30 червня.

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