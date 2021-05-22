Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані, де двоє ізраїльтян отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Поліцейські встановлюють особу причетну до злочину.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області

Стрілянина сталася сьогодні близько 15:00 на вулиці Софії Перовської. У результаті постраждали двоє громадян Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.

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Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та відбирають пояснення в очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Автор: Денис Прядко