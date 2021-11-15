Дівчинка не вважає, що чоловік, від якого вона завагітніла, зробив щось погане.

Історія про вагітність 11-річної дівчинки з Закарпаття отримала нові жахливі подробиці. Дитина розповіла правду про інцидент та заявила, що спочатку вона вигадала історію про неповнолітнього хлопця, з яким вона нібито мала статеві відносини на сміттєзвалищі під Києвом.

Жахливі подробиці дівчинка розкрила в ефірі шоу "Стосується кожного" на телеканалі "Україна".

Нині дитина вже на 9 місяці вагітності, вже скоро вона може стати матір'ю. Стан дівчинки задовільний, лікарі кажуть, що пологи можуть бути складними. У студії шоу з'явилася мама 11-річної дитини, жінка спочатку казала, що вона не одразу дізналася про вагітність доньки. Проте у неї є ще одна донька, яка вже народила у 15 років.

Три роки тому жінка разом з дітьми переїхала з Закарпаття до Херсонської області. Вона пішла від свого чоловіка та почала жити з новим обранцем. Саме там її донька завагітніла, після чого жінка повернулася на Закарпаття.

Спочатку дівчинка та її мати казали, що батьком дитини є неповнолітній хлопець. Проте в ефірі шоу 11-річна майбутня породілля зізналася, що вона вагітна від вітчима - 46-річног чоловіка на ім'ї Олександр, який жив з її матір'ю.

Читайте такожНа Рівненщині чоловіку винесли вирок за зґвалтування 13-річної падчерки, яка народила від ньогоДівчинка розповіла, що вона навмисно вигадала історію про неповнолітнього, аби захистити справжнього батька своєї майбутньої дитини. Вона не вважає його винним, адже каже, що "чіплялася" до нього сама, а той ніби навіть пручався.

Матір дівчинки зізналася, що її співмешканець погрожував їй та усій родині розправою, якщо вона звернеться до поліції. Жінка каже, що чоловік обіцяв "порізати" та "прикопати" усіх, хто буде знати про вагітність 11-річної дитини.

Чоловік, зі слів матері, погрожував, що вб'є й саму дівчинку, якщо вона вийде заміж, поки він буде у тюрмі. Жінка, донька якої завагітніла в 11 років, казала, що дізналася про її стан лише на 5 місяці. Проте згодом виявилося, що вона знала про це все набагато раніше, тому й вирішила тікати з Херсонщини на Закарпаття.

Сама дівчинка будує плани на майбутнє та вже знає стать своєї дитини. Вона чекає на хлопчика, й хоче назвати його Олександром - на честь вітчима, від якого вона завагітніла.

11-річна майбутня породілля майже нічого не знає, вона не вміє писати, ледь читає та вгадує букви. А приклади, зізнається, зовсім забула. Проте дівчинка не планує повертатися до школи, адже тепер вона бачить себе у ролі матері та не вважає, що на навчання у неї залишиться час.

Дівчинка не з'явилася у студії, проте поговорила з ведучим та гостями шоу по відео. Вона розповіла, що нині погано себе почуває - у неї болять живіт та серце. Також вона розповіла, що за увесь день двічі їла "пусті" спагеті, а м'ясо в останній раз бачила два дні тому. Дівчинка навіть не знає, що таке ківі. Вона хоче їсти багато фруктів та овочів, у неї вдома немає солодощів та вітамінів.

Читайте такожВ Одесі судитимуть чоловіка за зґвалтування 7-річної падчеркиДитина вважає, що вітчим був до неї добрим. Він купував їй кросівки та не ображав, хоча вона бачила, як він жорстоко поводився з її матір'ю. За словами дівчинки, вона знає про погрози чоловіка та каже, що її мама сильно боялася помсти. Проте нещодавно він надіслав їй поштою новий телефон, це потішило дівчинку.

Свого сина вона все ж планує віддати до школи. Коли її малюк виросте та почне навчання, вона й сама може знов повернутися до вивчення букв та цифр. За словами дівчинки, вона може самостійно подбати про майбутнього малюка, адже вміє готувати декілька страв та може прибирати.

У студії засудили слова матері дівчинки, яка казала, що її донька теж частково винна у своїй вагітності. Дитина нині живе у жахливих умовах, про неї мало хто піклується. Гості проекту погодилися із тим, що дівчинку потрібно терміново вилучати з родини, а батька її майбутньої дитини потрібно знайти та притягти до відповідальності.

Вагітна 11-річна дівчинка з Закарпаття - що відомо

У жовтні на Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в Україні - у Берегівській громаді живе вагітна 11-річна дівчинка. Дитина стане матір'ю наприкінці листопаду або в перших числах грудня.

Згодом речниця Головного управління національної поліції України в Закарпатській області Ганна Дан повідомила, що за фактом вагітності 11-річної дівчинки правоохоронці почали розслідування.

Після цього матір 11-річної вагітної школярки з Закарпаття заявила, що всю відповідальність за виховання немовляти візьме на себе. Жінка не знає, хто батько дитини, але припускає, що той – з Києва.

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Автор: Поліна Кузенко