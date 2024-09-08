За словами Софії Особи, достовірно можна вірити лише інформації слідчих, яку публікують офіційно.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа розповіла, що у справі про вбивство її матері з'явилися нові деталі.

Як повідомила Особа в інтерв'ю 5 каналу, вона не може озвучувати відомі їй деталі слідства, але правоохоронці проінформували її щодо нових доказів та обставин.

"Про те, що знайшли червону панаму, рукавиці - це інформація взята звідки? Хто цю інформацію сказав? Поліція? Тобто, має завжди офіційна інформація. Чуткам і здогадкам не потрібно аж так довіряти. Звичайно, що поліція робить все можливе, щоб довести цю справу до кінця. Як мені казали, що це справа честі. Я насправді, хочу, щоб цю честь було дотримано", - сказала Софія. Відео дня

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

Окрім того, захисник Зінченка через суд домагався відкриття справи проти доньки Фаріон у зв’язку з нібито її погрозами на адресу його клієнта під час одного з судових засідань. Його клопотання також не задовольнили.

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