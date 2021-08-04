Стан дитини середньої тяжкості.

Лікарі в Дніпрі рятують ногу 10-річному хлопчикові. Дитина вистрілила в себе з батьківської зброї.

Про це повідомили в прес - службі Дніпровського районного управління поліції в Facebook.

"3 серпня близько 18:00 в поліцію надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одному з будинків в Самарському районі міста травмувався 10 - річний хлопчик. Як з'ясували поліцейські, хлопець дістав з шафи пневматичну гвинтівку батька випадково вистрілив собі в ногу", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого хлопчика госпіталізували в Дніпровську дитячу обласну клінічну лікарню, де йому зробили операцію. Його стан - середньої тяжкості.

Читайте такожНа Волині чоловік спалив собі в авто: не зміг пережити розлуку з дружиною та сином (фото)Дані про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції. Вирішується питання про притягнення батьків хлопчика до відповідальності за статтею 184 "Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Новограді-Волинський 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення.

Поліцейські вилучили з місця події кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Встановлено, що до нанесення дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Дитину доставили в лікарню з простреленим хребтом, шлунком і селезінкою.

Автор: Анастасія Горбачова