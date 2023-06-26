Віктор Гандзюк задоволений тим, що фактично вперше в Україні винесено вирок замовникам та організаторам у справі замовного вбивства.

Батько активістки Катерини Гандзюк прокоментував судовий вирок у справі про її вбивство. Він стурбовани, що інші учасники цієї справи залишаться непокараними.

За словами Віктора Гандзюка, він задоволений вироком.

"Нарешті закінчився судовий процес завдяки кропіткій роботі прокуратури та суду, всіх небайдужих людей. На мій погляд, суд справедливо прийняв всі факти. Фактично, вперше в Україні замовники та організатори замовного вбивства отримали свої терміни", - заявив батько вбитої активістки у коментарі журналістці ТСН.

Але він висловив стурбованість тим, що непокараними залишилась велика кількість людей, які брали у цьому участь.

"Це перевертні у погонах, холуї, які допомагали цим людям, співробітники поліції та ряд інших людей, які дотичні до цього вбивства", - додав Гандзюк.

Справа про вбивство активістки Катерини Гандзюк - головні новини

31 липня 2018 року вранці на херсонську активістку та радницю мера міста Катерину Гандзюк здійснили напад, обливши її кислотою. У листопаді того ж року вона померла у лікарні через отриманні травми. У червні 2019 року суд виніс вирок пʼятьом виконавцям цього злочину.

26 червня 2023 року суд виніс вироки екс-голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та його посібнику Олексію Леніну. Їх суд обвинувачував у замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк. Обом суд призначив по 10 років позбавлення волі.

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