Колишній чиновник наполягає на тому, що він невинний.

Колишній голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер залишився незадоволеним рішенням Дніпровського районного суду Києва. Він знову заявив, що не винен.

Після оголошення рішення суду прихильники звинувачення аплодували, на що Мангер відреагував досить агресивно.

"Навіщо плескають? Що невинну людину в тюрму посадили, плескають. Мізки треба мати хоч трохи", - заявив екс-глава Херсонської облради, на що йому відповіли: "Можемо ще раз поплескати".

Крім того, хтось із прихильників родини Гандзюк вигукнув на адресу Мангера: "Що ти ниєш?"

Після короткої словесної перепалки Мангер забрав свої речі й правоохоронці вивели його із зали суду. Адвокати колишнього чиновника заявили, що подадуть апеляцію на рішення Дніпровського райсуду Києва.

Справа Гандзюк - головні новини

Активістка Катерина Гандзюк стала жертвою замаху в 2018 році. Її облили кислотою. Попри спроби лікарів її врятувати, жінка померла в лікарні Києва 4 листопада. У червні 2019 року суд виніс рішення щодо п'яти виконавців злочину.

При цьому тодішнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та Олексія Левіна, якого підозрювали в організації вбивства, звинуватили за частиною 3 статті 27, частини 2 статей 28 і частини 2 статті 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження способом, що має характер особливого муки і спричинило смерть потерпілої" Кримінального кодексу.

26 червня 2023 року суд визнав винними Мангера і його пособника Левіна. Їм призначили по 10 років позбавлення волі.

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