Коли листоноша зайшла на подвір’я, де мешкає зловмисник, він кілька разів ударив її сокирою по голові, викрав сумку з 18 тис. грн і втік.

На Рівненщині раніше судимий неповнолітній зарубав листоношу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця Головного управління Нацполіції у Рівненській області Марія Юстицька, злочин було вчинено в другій половині дня 19 березня в місті Сарни.

Встановлено, що листоноша - матір 6-х дітей - зайшла на подвір’я, де мешкає зловмисник, із сумкою з грошима. Для чого призначалися кошти – з’ясовує слідство.

"17-річний житель міста Сарни наніс кілька ударів сокирою по голові листоноші. Заволодівши 18 тис. грн, він втік. Від отриманих травм 43-річна жителька села Немовичі загинула", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника правоохоронці затримали.

Сьогодні слідчі Сарненського районного відділу поліції за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури повідомили 17-річному хлопцю про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів та розбою, спрямованого на заволодіння майном, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Також слідчі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Зловмисник у скоєному зізнається і зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами речниці обласної поліції, зловмисник раніше був судимий за крадіжку. Згідно з вироком суду, на даний час він перебуває на іспитовому терміні.

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Автор: Петро Хромих