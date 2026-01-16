РФ готова виступити 'посередником': Путін провів розмову з лідерами Ірану та Ізраїлю

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна вже надає допомогу не тільки Ірану, а й усьому регіону.

Президент Росії Володимир Путін обговорив ситуацію в Ірані в п'ятницю, 16 січня, в окремих телефонних розмовах з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й заявив, що Москва готова виступити посередником у регіоні, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що Тегеран жорстко придушив загальнонаціональні протести, що спалахнули наприкінці минулого місяця, через це президент США Дональд Трамп попередив про можливе втручання в ситуацію.

В статті пригадується, що минулого року Ізраїль і США бомбардували іранські ядерні об'єкти, а Іран вів 12-денну війну з Ізраїлем. Росія ж прагне налагодити тісніші зв'язки з Іраном з початку війни в Україн, тому Путін в 2025 році підписав з Пезешкіаном 20-річний пакт про стратегічне партнерство.

Відео дня

В матеріалі вказано припущення, що будь-яка загроза виживанню іранського керівництва стане серйозною проблемою для Москви, яка вже 13 місяців тому втратила іншого ключового союзника на Близькому Сході після того, як був повалений режим президента Сирії Башара Асада.

Додається, що на початку січня поточного року ще один союзник Росії, президент Венесуели Ніколас Мадуро, був затриманий США і доставлений до Нью-Йорка, де йому пред'явили звинувачення в наркотрафіку.

Видання зазначило, що речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, яку підтримку Росія готова надати Ірану:

"Росія вже надає допомогу не тільки Ірану, а й усьому регіону, а також справі регіональної стабільності та миру. Це частково завдяки зусиллям президента, спрямованим на деескалацію напруженості".

В статті згадується, що західні держави звинувачують Іран в таємних планах щодо розробки ядерної зброї, але Тегеран все заперечує. Росія ж заявляє, що підтримує право Ірану на мирне використання ядерної енергії.

Протести в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами іранського чиновника, під час протестів загинуло близько 2000 осіб. Проте видання CBS News посилаючись на джерело, яке перебуває в Ірані, стверджує, що жертв не менше 12 000, а можливо, і до 20 000 осіб. Силові структури Ірану відвідують в Тегерані приватні лікарні й вимагають списки пацієнтів, які зверталися за допомогою після травм, отриманих під час протестів.

Також ми писали, що минулого року бомбардувальники B-2 ВПС США скинули 14 найбільших у світі бомб, вразивши дві іранські ядерні установки. Аналітики прогнозують, що якщо Трамп погодить нові удари, вони можуть бути пов'язані з КВІР силами Басідж та іранською поліцією. Водночас, розташування командних центрів у густонаселених районах може призвети до того, що жертсвами стануть цивільні особи, яких президент США намагається підтримати.

Вас також можуть зацікавити новини: