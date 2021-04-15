Зловмисник, образившись на подружжя, завдав жінці п'ять ножових поранень, а чоловікові - близько тридцяти.

У місті Подольськ Одеської області затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї колишньої дружини та її чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, встановлено, що до вбивства подружжя причетний 45-річний колишній співмешканець загиблої.

Убитих - 45-річну жінку і 57-річного чоловіка - вчора вранці у власному будинку знайшла їхня сусідка. За висновком експерта, смерть потерпілих настала в результаті гострої крововтрати.

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При проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці допитали сусідів і родичів загиблих, вилучили речові докази.

Оперативники встановили, що увечері 12 квітня зловмисник вживав алкогольні напої разом із загиблими і між ними виникла сварка. Підозрюваний пішов, але через деякий час повернувся, щоб помститися подружжю, яке, як він стверджує, його образило.

В результаті він завдав колишній дружині п'ять ножових поранень, а чоловікові - близько тридцяти.

Нарвзі в рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, призначено експертизи, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Його затримали у порядку ст. 208 КПК України і оголосили підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова