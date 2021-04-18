За попередньою інформацією, підозрюваного у вбивстві вже затримали.

У ніч проти 18 квітня у Києві на Лісовому проспекті посеред вулиці вбили молодого хлопця.

Читайте такожУ Миколаєві у дворі будинку розстріляли наркодилера (фото, відео)Як пише «Інформатор», убитим виявився 25-річний громадянин Азербайджану.

Зазначається, що у вбитого був конфлікт з іншим чоловіком, який переріс у бійку. В ході сутички опонент дістав ніж і наніс смертельні поранення хлопцеві.

За попередньою інформацією, підозрюваного у вбивстві затримали в Борисполі.

У поліції поки нічого не повідомили про даний злочин.

Вбивство в Києві: що ще відомо

Як повідомляється у відеосюжеті «Вартових Еспресо», убитий працював у магазині квітів. Неподалік від місця роботи тіло і було виявлено.

Правоохоронці проводять слідчі дії.

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Автор: Катерина Шварц