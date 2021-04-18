У ніч проти 18 квітня у Києві на Лісовому проспекті посеред вулиці вбили молодого хлопця.
Читайте такожУ Миколаєві у дворі будинку розстріляли наркодилера (фото, відео)Як пише «Інформатор», убитим виявився 25-річний громадянин Азербайджану.
Зазначається, що у вбитого був конфлікт з іншим чоловіком, який переріс у бійку. В ході сутички опонент дістав ніж і наніс смертельні поранення хлопцеві.
За попередньою інформацією, підозрюваного у вбивстві затримали в Борисполі.
У поліції поки нічого не повідомили про даний злочин.
Вбивство в Києві: що ще відомо
Як повідомляється у відеосюжеті «Вартових Еспресо», убитий працював у магазині квітів. Неподалік від місця роботи тіло і було виявлено.
Правоохоронці проводять слідчі дії.
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