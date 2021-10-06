Вбита горем жінка зізналася, що не очікувала отримати таку величезну підтримку від українців.

Вероніка Єрохіна, вдова забитого до смерті копа з Чернігова, записала щемливе звернення до українців. Жінка зізналася, що ніколи не буде дивитися відео, на якому вбивають її коханого. Також вона подякувала усім, хто її підтримує.

Своє відеозвернення Єрохіна опублікувала на Facebook.

Дружина вбитого Артура Єрохіна розповіла, що вона не одразу змогла повірити у смерть чоловіка. Вона не випускала з рук телефон та чекала, що коханий їй зателефонує. Лише згодом вдова зрозуміла, що вона більше ніколи не почує голос чоловіка.

Рідні Єрохіної сварилися на неї та вважали, що вона буде шукати в інтернеті відео зі своїм чоловіком. У мережі є вже декілька роликів, на яких можна побачити жорстоке побиття копа та останні хвилини його життя. Проте вдова каже, що вона ніколи не буде дивитися такі відео. Вбита горем жінка не хоче бачити фрагменти трагедії, у якій загинув батько її дітей.

Читайте такожВбивство копа у Чернігові: один з підозрюваних навчається на "правоохоронному" факультетіОкрім цього, вдова подякувала усім українцям, які підтримують її та її родину. Єрохіна навіть не очікувала, що стільки людей будуть їй писати. Небайдужі пропонували допомогти з дітьми, надсилали кошти та просто підтримували жінку.

Єрохіна зізналася, що вона сама не знає, звідки у неї стільки сил. Жінка обіцяє жити заради дітей, які залишилися без батька. Саме доньку та сина вона називає своєю силою, яка не дає їй здаватися.

Звіряче вбивство поліцейського у Чернігові - що відомо

Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них загинув. Обидва правоохоронця перебували у відпустці та були в цивільному одязі.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон.

Поліцейському Артуру Єрохіну, якого до смерті побила компанія юнаків в Чернігові, нанесли понад 20 ударів у голову.

Читайте такожВбивство копа в Чернігові: камери "спіймали" ще один момент конфлікту (відео)Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Батько одного з підозрюваних назвав свою версію трагедії. Згодом мати ще одного затриманого заявила, що поліцейський був напідпитку та нібито першим "поліз" до підлітків.

Автор: Поліна Кузенко