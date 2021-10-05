Жінка заявила, що конфлікт між правоохоронцем та підлітками спалахнув біля входу в магазин.

Мати одного з підозрюваних у вбивстві поліцейського озвучила свою версію трагедії. Жінка вважає винним у тому, що трапилося саме правоохоронців.

Про це повідомляє "Суспільне".

Людмила Сапожникова переказала версію, якою з нею поділився син. За її словами, конфлікт спалахнув між правоохоронцем та підлітками біля входу в супермаркет. Вона зазначила, що компанія дітей приїхала з центру, зайшла в магазин, після чого хлопці планували проводити дівчат.

"Першим вдарив поліцейський. Він п'яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав (один з підозрюваних підлітків, - ред.) один", - розповіла мама підозрюваного.

Читайте такожВбивство копа в Чернігові: камери "спіймали" ще один момент конфлікту (відео)При цьому жінка заявила, що поліцейські були п'яні, але "ніхто не заперечує жорстокість підлітків". Також батьки підозрюваних просять вибачення за те, що трапилося.

У свою чергу в поліції області заявили, що" зараз тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин".

Вбивство поліцейського в Чернігові

Вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. В результаті один з них, Артур Єрохін, загинув, другий доставлений до лікарні в реанімацію. Обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

За інформацією журналістів, причиною нападу на копів стало зауваження, зроблене молодим людям в супермаркеті. ЗМІ писали, що зловмисники напали на поліцейських біля супермаркету.

За даним фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за п. 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та призначила службове розслідування.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо наносили тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані-чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

4 жовтня у Чернігові суд заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського. Наступні два місяці вони проведуть у СІЗО.

Підозрювані у вбивстві хлопці любили відпочивати в нічних клубах і саунах. При цьому вони часто вживали алкоголь.

Автор: Анастасія Горбачова