За словами чоловіка, на місці інциденту до смерті патрульних побували їхні колеги, проте швидко поїхали геть.

Батько одного з підозрюваних у жорстокому вбивстві патрульного в Чернігові заявив, що до скоєння злочину на місці за викликом побували колеги жертви, проте швидко поїхали.

Про це Сергій Тунік заявив у коментарі "Суспільному".

"Патрульних викликали. Коли вони приїхали, один з цих двох поліцейських (учасників бійки, – ред.), почав кидатися і на них. Поліція застосувала газовий балончик. І поїхали. Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували", - каже він.

Чоловік переконує, що свідком інциденту був таксист. Він також розповів, що, за його даними, відбувалося того злощасного вечора.

Читайте такожПритягли до каси, впустили й били: у мережі показали, як у Чернігові в супермаркеті знущалися з копа (відео)

"Вони, три дівчинки, Ярослав та Діма були в центрі міста, відпочивали. Одній дівчинці стало погано і вони поїхали в АТБ, щоб купити їй води. Потім Діма пішов в туалет за магазин, а Ярослав за водою. І Діма вже коли повертався, то до нього бігла дівчинка зі словами, що б’ють Ярослава. Коли підійшов, то побачив на його щоці гематому та тече кров ззаду. Тобто, його або вдарили, або штовхнули, він впав головою об сходинки. На камерах це повинно бути зафіксовано", – розповідає Тунік. І додає: на крики прибігли знайомі його сина, які продовжили конфлікт. Його причину він не знає.

Коментар поліції

Керівник патрульної поліції Чернігівської області Андрій Думич підтвердив, що на місце викликали копів кілька разів, екіпажі туди приїжджали. Щодо застосування балончика чи ймовірної бездіяльності Думич говорити не став - проводиться слідство.

"Я зараз нічого не коментую і наш підрозділ нічого не коментує, тому що слідство проводить Головне управління Національної поліції. Екіпажі викликали, екіпажі на місце приїжджали. Стосовно застосування газового балончика ніякої інформації у мене немає. Ми теж все це перевіряємо. Але ні підтвердити, ні спростувати поки що нічого не можу", – розповів очільник обласних патрульних.

Напад на поліцейських у Чернігові - деталі злочину

Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них - 30-річний Артур Єрохін - загинув. За життя другого боролися лікарі.

На момент нападу обидва поліцейські були у відпустці, в цивільному одязі. Нападників затримали.

Як стало відомо згодом, троє з чотирьох затриманих - неповнолітні. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон.

У загиблого залишилися дружина Вероніка і діти - Святослав та Кароліна.

Автор: Юрій Годован