Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців.

Двоє мешканців Київської області, співпрацюючи з російськими окупантами, брали участь у розстрілах українців.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Громадянам оголосили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації села Залісся Броварського району підозрювані співпрацювали з російськими військовими.

Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території району.

Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців.

11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці злочину.

Як писав УНІАН, у місті Буча Київської області російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками. Серед іншого, ворог шукав активістів, учасників АТО та чиновників.

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