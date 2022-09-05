Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що передбачає до 10 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання про арешт двох військових, причетних до поранення дітей внаслідок вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові.

Про це ДБР повідомило в Telegram.

"Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові. Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти", - сказано в повідомленні.

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В ДБР зазначають, що про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації.

В повідомленні сказано, що військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

"Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначають в ДБР.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Чернігівської військової адміністрації В‘ячеслава Чауса, кількість постраждалих від вибуху боєприпасу на виставці у Чернігові зросла до 15 осіб. Постраждали 8 дітей та 7 дорослих.

Двоє дітей госпіталізовані. Хлопчик 7 років госпіталізований в травматологічне відділення із травмою руки. У найбільш тяжкому стані до лікарні потрапив 2-річний хлопчик, йому зроблена операція.

Стан дитини залишається стабільно важким, мають місце ознаки черепно-мозкової травми. Хлопчик перебуває у медикаментозному сні.

3 вересня у Чернігові під час виставки боєприпасів на благодійному ярмарку стався вибух. Розпочато розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).