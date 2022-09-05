Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання про арешт двох військових, причетних до поранення дітей внаслідок вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові.
Про це ДБР повідомило в Telegram.
"Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові. Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти", - сказано в повідомленні.
В ДБР зазначають, що про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації.
В повідомленні сказано, що військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
"Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначають в ДБР.
Як повідомляв УНІАН, за даними голови Чернігівської військової адміністрації В‘ячеслава Чауса, кількість постраждалих від вибуху боєприпасу на виставці у Чернігові зросла до 15 осіб. Постраждали 8 дітей та 7 дорослих.
Двоє дітей госпіталізовані. Хлопчик 7 років госпіталізований в травматологічне відділення із травмою руки. У найбільш тяжкому стані до лікарні потрапив 2-річний хлопчик, йому зроблена операція.
Стан дитини залишається стабільно важким, мають місце ознаки черепно-мозкової травми. Хлопчик перебуває у медикаментозному сні.
3 вересня у Чернігові під час виставки боєприпасів на благодійному ярмарку стався вибух. Розпочато розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).