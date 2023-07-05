Олександр Свиридовський зазначив, що справа тягнеться вже вісім років.

Сьогодні, 5 липня, у Шевченківському районному суді мали продовжити ув'язнення Ігоря Гуменюка, підозрюваного у справі про вибух гранати під будівлею Верховної Ради в 2015 році. У чоловіка був пригнічений стан.

За словами адвоката Олександра Свиридовського, справа Гуменюка розглядалася вже вісім років.

"У нього певним чином пригнічений стан, тому що 31 серпня вже буде 8 років, як він в СІЗО без вироку суду. Якщо це дійсно він вчинив такі дії, то я вважаю, що значна частина провини в цьому лежить на прокурорі і суді, який продовжує його утримання під вартою", - заявив він в ефірі телеканалу UWN.

Адвокат зазначив, що Гуменюк неодноразово звертався із заявами про те, що хотів мобілізуватися і брати участь у бойових діях.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва - що відомо

5 липня в будівлі суду Шевченківського району Києва прогримів вибух. У ЗМІ повідомили про двох посраждалих.

Під час брифінгу глава МВС Ігор Клименко попередньо повідомив, що вибух влаштував Ігор Гуменюк, якого підозрювали у скоєнні злочину у 2015 році, внаслідок чого загинули 4 військовослужбовці Нацгвардії.

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