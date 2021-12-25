Внаслідок вибуху у житловому будинку на Львівщині, який стався сьогодні, 25 грудня, травмовані п’ятеро осіб: 11-річна дівчинка, двоє юнаків віком 19 та 20 років та їхні батьки, 43-річна жінка та 47-річний чоловік.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
"Всі постраждалі отримали опіки різної тяжкості та були госпіталізовані. Окрім того, будинок у результаті вибуху повністю зруйнований", - йдеться у повідомленні.
Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки"). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Читайте такожВибух у житловому будинку Львова: лікарі розповіли про стан постраждалих (відео)
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 грудня, до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в селі Ниновичі Червоноградського району у дерев’яному приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші.
Як встановили правоохоронці, у будинку проживала сім’я з п’яти осіб. На момент вибуху усі перебували вдома.
Вас також можуть зацікавити новини