Експертиза показала, що у підозрюваного розлад психіки.

Київський районний суд Одеси вирішив перевести зі слідчого ізолятора до психіатричної лікарні чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох людей, зокрема й свого батька, якому відрізав голову.

Як повідомили в суді, до них надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному в умисному вбивстві двох людей у квартирі на проспекті Небесної Сотні (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як пояснили в суді, правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким, на момент скоєння злочину і дотепер у підозрюваного спостерігаються ознаки розладу психіки.

«В результаті чоловік не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними. Таким чином, розглянувши клопотання, суддя його задовольнив. Підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу із суворим наглядом», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, упродовж тривалого часу між підозрюваним і його батьком, які до 19 січня жили окремо, виникали конфлікти. Уже 20 січня між сином і батьком сталася чергова сварка, під час якої підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів потерпілому. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Після цього за допомогою ножа зловмисник розчленував тіло.

Читайте такожВ одеських катакомбах знайшли скелет людини (фото 18+)«На цьому він не зупинився. Підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів сусідові батька. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік також помер на місці», - повідомили в суді.

Подвійне вбивство в Одесі: що відомо

20 січня в Одесі на проспекті Небесної Сотні затримали 30-річного чоловіка за вбивство двох людей - власного 53-річного батька та його 32-річного сусіда.

Чоловік розрізав черевну порожнину батькові, відрізав голову і ходив із нею по вулиці. Це побачили очевидці та повідомили в поліцію.

Підозрюваний заявив, що здійснив так званий ритуальний обряд.

Київський районний суд Одеси відправив затриманого чоловіка до СІЗО на два місяці.

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Автор: Лариса Козова