Водії автомобілів, які потрапили в ДТП в Черкаській області, не постраждали.

В ДТП на Черкащині 20-річній пасажирці автомобіля ЗАЗ-1102 відірвало руку

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області, вчора, за попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля ЗАЗ-1102 не обрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Це сталося на автодорозі "Драбів – Золотоноша – Кононівка". Зазначається, що аварія сталася біля села Шрамківка Драбівського району.

Читайте такожНа Миколаївщині при зіткненні чотирьох вантажівок загинув чоловік (фото)В поліції зазначають, що внаслідок аварії 20-річна пасажирка ЗАЗу отримала тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації руки та була госпіталізована до реанімаційного відділення Драбівської центральної районної лікарні.

При цьому зазначається, що водії обох автомобілів не постраждали.

В повідомленні сказано, що слідчими у справах ДТП з постраждалими відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, увечері 6 листопада у Черкаській області поблизу села Ситники в результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ-2104" і вантажівки DAF загинули три людини, зокрема, обидва водії та пасажир легкового авто.

Автор: Надя Пришляк