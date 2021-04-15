До злочину виявилася причетною колишня співмешканка одного з іноземців.

Одеські поліцейські звільнили з полону двох громадян Греції, а також встановили, що їх викрадення і катування замовила 35-літня мешканка Миколаєва, цивільна дружина одного з бранців.

Читайте такожЗатягнув у зарослі та намагався зґвалтувати: на Черкащині затримали збоченцяПро це повідомили в поліції Одеської області.

«Для реалізації злочинного наміру вона заманила потерпілого і його племінника в квартиру, де їх чекали спільники, які незаконно позбавили іноземців волі і катували їх», – йдеться в повідомленні.

Викрадення та катування двох греків: що відомо

3 квітня в Одеській області затримали двох зловмисників за викрадення іноземців, у яких під тортурами відібрали 600 тисяч євро та шість елітних квартир.

За даними поліції, в лютому поточного року злочинна група незаконно позбавила волі 55-річного громадянина Греції і його 27-річного племінника, щоб заволодіти їхнім майном.

Протягом двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою та електрошокером, погрожували вогнепальною зброєю, били та чинили психологічний тиск.

13 квітня потерпілі в результаті спецоперації були звільнені.

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Автори: Катерина Шварц, Лариса Козова