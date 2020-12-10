За даними слідства, на території Києва, Київської області, Одеси та в інших регіонах України впродовж року діяла злочинна організація, до складу якої входило кілька організованих груп, утворених здебільшого з вихідців із кавказького регіону.

Правоохоронці викрили і затримали п’ятьох членів організованої групи, які викрадали людей на замовлення, вибивали кошти і майно.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, на території Києва, Київської області, Одеси та в інших регіонах України впродовж поточного року діяла злочинна організація, до складу якої входило кілька організованих груп, утворених здебільшого з вихідців із кавказького регіону. Її учасники займались вимаганням грошових коштів та майна від громадян і підприємців. Також вони за винагороду примушували громадян насильницьким шляхом до виконання незаконних вимог або цивільно-правових зобов'язань в інтересах «замовників». Крім цього вони незаконно позбавляли волі та викрадали людей.

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«Злочинна організація характеризувалася чіткою ієрархією, безумовним визнанням її лідера іншими членами, дисциплінованістю учасників, конкретним розподілом ролей та функцій кожного співвиконавця. Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання при підборі учасників враховувалися їхні особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, кримінальне минуле, навички поводження з вогнепальною зброєю», - йдеться у повідомленні.

Під час спецоперації правоохоронці одночасно провели понад 50 обшуків на території Києва, Київської та Одеської областей за місцем проживання затриманих осіб, а також у транспортних засобах. Під час слідчих дій виявлено та вилучено мобільні телефони, вогнепальну зброю, чорнові записи, боргові розписки, транспортні засоби, які використовувалися учасниками злочинної організації для вчинення злочинів.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Тамара Отовська