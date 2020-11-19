Зловмисники силою вивезли потерпілих на автомобілі, закрили в приватному будинку та вимагали заплатити їм 3 тисячі доларів.

Вінницькі поліцейські сьогодні затримали трьох осіб, які позбавили волі та катували двох людей, вимагаючи заплатити неіснуючий борг у 3 тис. доларів.

Читайте такожПід Києвом за викрадену 6-річну доньку блогера і телеведучої вимагали $200 тисячПро це повідомляє поліція Вінницької області.

Ввечері 17 листопада зловмисники силою вивезли двох потерпілих на автомобілі в Шаргород, зачинили в приватному будинку, де катували з вимогою заплатити їм кошти. Своїх жертв нападники били битами, залякували, здійснюючи постріли з вогнепальної зброї. Вранці наступного дня одного з чоловіків відпустили, щоб він приніс зазначену суму, іншого ж залишили в заручниках.

Потерпілий чоловік, якого нещадно побили, звернувся до медичного закладу по допомогу, його госпіталізували.

За словами начальника ГУ НП у Вінницькій області Івана Іщенка, після надходження цієї інформації до поліції оперативники встановили місце, де утримують заручника, та під час проведення спецоперації за участі бійців спецпідрозділу КОРД звільнили його. Підозрювані намагалися втекти від поліції на автомобілі. Правоохоронці їх переслідували та за межами населеного пункту відтіснили їх автомобіль, який наїхав на дерево. Після цього трьох зловмисників, які намагалися втекти в ліс, затримали спецпризначенці.

Зловмисниками виявилися троє мешканців Шаргородського району віком 31, 32 та 33 роки. Їх затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 32-річний учасник злочинної групи раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Під час проведення обшуку в будинку, де тримали заручників, слідчі поліції вилучили бити, ножі, а також інші речові докази їх злочинної діяльності.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). За такі злочини передбачено покарання - до 5 років позбавлення волі. Триває слідство.

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Автор: Інна Андаліцька