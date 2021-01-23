26-річного харків’янина невідомі вивезли до Кіровоградської області, де силою утримували у підвалі.

Поліція встановила місце знаходження 26-річного чоловіка, якого викрали на парковці біля торговельного центру у Харкові.

Про це повідомили у відділі комунікації поліція Харківської області.

У поліції нагадали, що вдень 21 січня на парковці торговельного центру на вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли до автомобіля Mercedes чоловіка, який при цьому чинив опір. Про викрадення у поліцію повідомив свідок події.

Правоохоронці прибули на місце і виявили на парковці автомобіль «Лексус», на якому пересувався потерпілий, його особисті речі, документи та гроші.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. У Харківській області було введено план «Перехоплення». Згодом в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги правоохоронців знайшли спаленим автомобіль, на якому викраденого чоловіка вивезли з області.

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Слідчі опитали родичів викраденого 26-річного харків’янина. За їх показаннями, чоловік тимчасово не працював, часто допомагав батьку, який займався бізнесом на ТЦ «Барабашово». Жодних кредитних або боргових зобов’язань родина не мала. Друзі потерпілого підтвердили, що хлопцю ніхто не погрожував.

Згодом працівники поліції встановили місце, де утримували викраденого харків’янина, а 23 січня в результаті спецоперації його звільнили. «Потерпілий був зв’язаний мотузками, його постійно били та принижували. Жодних вимог до викраденого зловмисники не висували», - йдеться у повідомленні.

Слідчим чоловік повідомив, що вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. «Несподівано до нього підійшли троє невідомих, один з яких почав руками душити потерпілого. Застосовуючи силу, викрадачі змусили його сісти в автомобіль Mercedes, натягнули на очі шапку, а руки зв’язали. Автомобіль почав рух у невідомому напрямку, через деякий час заручника пересадили до салону іншого автомобіля, на якому привезли до будинку, де утримували кілька днів», - йдеться у повідомленні.

Потерпілому надали медичну допомогу, а потім його передали рідним. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які охороняли викраденого. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліція встановлює замовників злочину та мотиви його скоєння.

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Автор: Світлана Закелова