За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травмовано двох пішоходів та трьох поліцейських.

У Львові водій позашляховика не пропустив на дорозі авто патрульних, що супроводжувало в лікарню хворе немовля.

Як повідомляє Патрульна поліція Львівської області, аварія сталася вчора, 20 червня, близько опівночі на перехресті площ Торгової та Різні, у центрі міста.

За словами поліцейських, о 23:15 до них звернувся схвильований львів’янин і повідомив, його 9-місячній дитині дуже зле – малюк задихався, тож попросив патрульних допомогти швидко дістатися до дитячої лікарні.

Читайте такожУ ДТП загинула 21-річна українська рекордсменка (фото)

«Батьки викликали на місце таксі. Всі приїхали одночасно – і патрульні, і таксі, поліцейські, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольорів, почали супровід. На перехресті площ Різні та Торгової зупинилися усі автомобілі та пішоходи, аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте водій Jeep не пропустив автомобіль патрульних», - йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок зіткнення пошкоджені обидва автомобілі.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травмовано двох пішоходів та трьох поліцейських. Після огляду медиками їх відпустили додому.

Дитину доставили до лікарні та передали лікарям.

За даними "Варта-1", після удару автомобілі викинуло на пішохідну зону біля Львівського оперного театру, де вони збили хлопця та дівчину.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзікадзе