За словами очевидців, родина приїхала з Києва на відпочинок.

В Одесі загинув трирічний хлопчик. Дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в суботу, 14 серпня, у Приморському районі.

За словами правоохоронців, дитина випала з вікна квартири багатоповерхівки на вулиці Генуезькій. Для встановлення обставин трагедії на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, родина хлопчика приїхала з Києва на відпочинок. На Генуезькій вони винаймали квартиру. У момент трагедії дорослих вдома не було, лише троє дітей.

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Автор: Лариса Козова