Обидві дитини вижили, але перебувають у лікарні.

В Одеській області дворічний хлопчик і чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир. Зараз малюки перебувають у лікарні.

Трагедії сталися в різних населених пунктах регіону в суботу, 19 червня.

Як повідомили журналістам у головному управлінні Національної поліції в Одеській області, хлопчик постраждав у передмісті обласного центру на території колишнього Біляївського району - він випав з вікна другого поверху.

"Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставлений дворічний хлопчик, який випав з вікна другого поверху", - повідомили у главку.

Попередньо встановлено, що мама дитини в цей час поралася на кухні, а хлопчик грав у кімнаті. Він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Зараз малюк перебуває в реанімацію, його стан лікарі оцінюють як важкий.

Дівчинка випала з балкона дев'ятого поверху багатоповерхівки на масиві Радужному в передмісті Одеси, в Лиманці.

"За попередніми даними, вона грала на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном", - розповіли в поліції.

Працівники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій і вирішують питання про їх кваліфікацію.

Правоохоронці також просять батьків, займаючись домашніми справами, не залишати малолітніх дітей без нагляду.

"Пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон і пам'ятайте, що москітні сітки не здатні витримати вагу дитини. Тільки ваша увага може запобігти трагедії", - зазначили в поліції.

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Автори: Лариса Козова, Катерина Комолова