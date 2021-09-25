Молодий чоловік раніше вже був судимий.

В Одесі хлопець викрав 19-річну дівчину, тому що хотів відновити відносини з нею. Горе-коханця вже затримала поліція.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Інцидент стався ще 22 вересня. 21-річний молодий чоловік, який раніше зустрічався з потерпілою, вивіз її на трасу в бік Києва і вимагав відновити відносини. При цьому хлопець застосував силу і погрожував. Він пообіцяв закрити її в якомусь віддаленому населеному пункті, якщо дівчина йому відмовить.

Дівчина удала, що погодилася до нього повернутися, після чого горе-коханець відвіз її в Одесу і висадив на одній з вулиць.

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За даним фактом відкрито справу за частиною 2 статті 146 "Незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень" Кримінального кодексу України. Хлопець перебуває в СІЗО. Йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі в ніч на 24 березня – група вихідців із Закавказзя викрала 20-річного хлопця і вимагали за його звільнення 1 мільйон доларів. Зловмисники вивезли юнака на авто в центр Києва і утримували кілька днів зв'язаним в орендованій квартирі.

Автор: Анастасія Горбачова